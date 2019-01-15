МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Грузооборот Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% — до 10,4 миллиона тонн, сообщила пресс-служба стивидорной компании.

"Грузооборот Владивостокского морского торгового порта по итогам… 2018 года вырос на 39% к уровню 2017 года и достиг максимальных значений за всю историю порта – 10,4 миллиона тонн грузов различной номенклатуры", — говорится в сообщении.

При этом контейнерооборот вырос на 17% – до 551 тысяч TEU. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 64% — до 4,9 миллиона тонн, уточняется в сообщении.

"Владивостокский морской торговый порт" — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".