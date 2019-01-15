МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" считает подачу тремя пассажирами иска в суд США попыткой давления на авиакомпанию, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Ранее стало известно, что три пассажира подали в федеральный суд Северного округа Иллинойса на авиакомпании "Аэрофлот" и Finnair, требуя возмещения за рейс, на который они опоздали.

Истцы — Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины — утверждают, что 5 августа 2018 года они должны были лететь совместным рейсом двух авиакомпаний из Москвы в Хельсинки, а оттуда в Чикаго. Согласно их заявлению, они прибыли в аэропорт "Шереметьево" более чем за два часа до рейса, но опоздали на посадку якобы из-за очередей на регистрацию багажа и паспортный контроль, а также из-за того, что долго добирались до нужного им выхода. В этом они винят авиакомпанию и требуют возместить ущерб.

В качестве обоснования своих требований они заявляют, что на регистрацию багажа было открыто всего два окна, а также что посадка проходила на дальнем выходе, куда им было сложно добраться вовремя из-за врожденного дефекта тазобедренного сустава у одного из истцов.

"Аэрофлот" изучает исковые требования пассажиров, проводится проверка по указанным обстоятельствам. Истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, подтвердив таким образом ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны", — сообщил Александров.

"Считаем, что размер требований и характер обвинений можно расценивать как попытку оказать давление на авиакомпанию, в том числе с привлечением средств массовой информации, с целью дальнейшего заключения мирового соглашения на выгодных для себя условиях. Мы всегда защищали и будем далее защищать доброе имя "Аэрофлота" от таких нападок", — добавил замгендиректора авиакомпании.