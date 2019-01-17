КРАСНОЯРСК, 17 янв — ПРАЙМ. Все пассажиры Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар", которые не смогли вылететь в пункт назначения из Норильска из-за возврата борта, вылетели в Пулково, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Ранее сообщалось, что утром Boeing 737-800 "Нордстар", следовавший из Норильска в Москву и Минеральные воды, вернулся после вылета в порт назначения из-за сработавшего датчика задымления. На борту находились 118 пассажиров. Было принято решение отправить пассажиров на регулярном рейсе в Санкт-Петербург, а оттуда в места назначения.

"В 10.40 (06.40 мск) все пассажиры вылетели в Пулково, оттуда будут отправлены в Домодедово и Минеральные воды", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что жалоб от пассажиров не поступало.