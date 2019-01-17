С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв /ПРАЙМ/. Оператор аэропорта "Пулково" не получал от авиакомпании "Победа" официальных уведомлений о несогласии с процедурой досмотра воздушных судов службами авиационной безопасности аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

Ранее низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") намерена отменить международные рейсы из "Пулково" с 31 марта. Как сообщал авиаперевозчик, "отмена программы полетов связана с систематическими задержками рейсов в "Пулково" службами аэропорта".

Как сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы", досмотр всех воздушных судов, выполняющих внутренние и международные рейсы, службой авиационной безопасности аэропорта "регламентируется законодательством и осуществляется по требованиям безопасности в соответствии с инструкцией, утвержденной Ространснадзором, МВД, Росавиацией, пограничной и таможенной службами".

Там отметили, что безопасность и регулярность полетов являются приоритетами аэропорта "Пулково". Оператор аэропорта выполняет все обязательства по договорам с авиакомпанией "Победа" по обслуживанию пассажиров и воздушных судов.

"Официальных уведомлений о несогласии с процедурой досмотра службами авиационной безопасности аэропорта "Пулково" оператор аэропорта от авиакомпании "Победа" не получал. С 14 января 2019 года задержек на рейсах авиакомпании "Победа" по вине службы авиационной безопасности аэропорта "Пулково" не было, что подтверждается отчетами о регулярности полетов", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в управляющей компании аэропорта, сегодня рейс авиакомпании "Победа" в Калининград "был задержан вследствие действий экипажа воздушного судна". При досмотре самолета службой авиационной безопасности экипаж авиакомпании "Победа" отказался открывать для досмотра отсеки, обязательные для досмотра по требованиям безопасности, а также отказался подписывать акт.

Ранее оператор аэропорта "Пулково" получил от авиакомпании "Победа" информацию о несогласии с процедурой досмотра воздушных судов представителями Пограничной службы ФСБ России. Однако, как отмечается в сообщении, оператор аэропорта "не уполномочен принимать решения и комментировать действия, лежащие в сфере ответственности государственных органов власти и контролирующих органов на территории аэропорта". Авиакомпании "Победа" было направлено предложение о создании рабочей группы для выработки процедуры досмотра воздушных судов, удовлетворяющей требованиям всех задействованных сторон.