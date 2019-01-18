ВЛАДИВОСТОК, 18 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") полностью обновляет меню на дальневосточных рейсах, теперь пассажиров будут кормить местными продуктами, в том числе рыбой, осьминогом и крабом, сообщает перевозчик.

"В новом меню учитываются вкусы и предпочтения дальневосточных пассажиров, а продукты используются преимущественно местные. В приготовлении блюд особое внимание уделялось сочетаемости ингредиентов и новым вкусовым впечатлениям. Предложенные блюда ориентированы на современный тренд здорового питания", — говорится в сообщении.

"Акцент был сделан на экологически чистые дальневосточные продукты: лосось, нерку, креветки, кальмара, краба, осьминога, угря", — уточнили в "России".

С 1 января изменился ассортимент на рейсах из Южно-Сахалинска. Пассажирам бизнес-класса предлагают крудите с сырным соусом, севиче из краба и авокадо, тажин из курицы с медовыми грушами, креветку, запечённую с крабом, и говядину в соусе якитори. В начале января на рейсах из Магадана тоже обновили меню, в эконом-классе кормят куриной грудкой по-тайски, в бизнес-классе — ратеном из картофеля, форелью-гриль и паровой семгой.

С 16 января на рейсах из Хабаровска в бизнес-классе будут кормить балыком кеты холодного копчения, палтусом холодного копчения, красной икрой и семгой в соусе терияки, а в эконом-классе — аджапсандалом с говядиной и кетой под маринадом. Меню на рейсах из Владивостока обновится 21 января. В бизнес-классе будут предлагать палтус, нерку, копченого осьминога, отварной кальмар, креветку, нерку в устричном соусе и жареный папоротник. В эконом-классе будут кормить кетой.

С 2018 года авиакомпания "Россия" присоединилась к программе "плоских" тарифов. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Они доступны для любых пассажиров, независимо от возраста и региона проживания. Программа осуществляется "Аэрофлотом" с 2015 года. "Плоские" тарифы действуют на рейсах "России" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.