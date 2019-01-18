МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Акции американского автопроизводителя Tesla падают в цене более чем на 10% на фоне планов компании сократить штат и плохого прогноза прибыли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.52 мск акции компании на бирже Nasdaq дешевели на 10,4%, до 311,2 доллара, против 347,31 доллара на закрытии в четверг. При этом основные фондовые индексы США растут более чем на 1,2%.

Ранее в пятницу главы компании Илон Маск в обращении к сотрудникам объявил о планах сократить штат на 7% по всему миру. Он заявил, что эти сокращения необходимы, так как Tesla в ближайшие месяцы планирует увеличивать производительность автомобиля Model 3 и совершенствовать процессы производства

Глава Tesla также сообщил, что согласно предварительным данным прибыль компании за четвертый квартал снизилась по сравнению с третьим. По его словам, текущая прибыльность поддерживается лишь продажами более дорогой разновидности Model 3, однако с мая Tesla планирует увеличивать поставки более дешевой вариации для привлечения большего числа клиентов.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Tesla по итогам четвертого квартала 2018 года произвела 86,555 тысячи и поставила 90,7 тысячи автомобилей, что на 8% выше показателей предыдущего квартала. А за весь 2018 год компания поставила покупателям 245,24 тысячи автомобилей — почти столько же, сколько в целом за все предыдущие годы.