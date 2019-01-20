МОСКВА, 20 янв /ПРАЙМ/. Пассажиры авиарейса Ньюарк (США) – Гонконг провели около 14 часов на борту самолета после незапланированной посадки в Канаде, откуда воздушное судно не смогло вылететь из-за замерзшей двери, сообщил телеканал NBC News.

Самолет авиакомпании United Airlines, вылетевший из США в субботу днем, сел в аэропорту Гуз-Бэй на востоке Канады после того, как одному из пассажиров стало плохо. Его направили в местную больницу, а остальным пассажирам объявили, что самолет вскоре снова отправится. После выяснилось, что из-за холодов не удается закрыть одну из запасных дверей самолета. Спустя несколько часов людям на борту сказали, что дверь замерзла.

"Перед отправлением на самолете были выявлены механические неполадки. В ночное время таможенные служащие в аэропорту не работали, в связи с чем пассажиры не могли покинуть воздушное судно", — цитирует телеканал заявление United Airlines. В авиакомпании также извинились перед клиентами за вынужденную задержку.

В воскресенье утром пассажиры все же смогли выйти из самолета и прогуляться по небольшому терминалу аэропорта. Как отмечает телеканал, около полудня по местному времени (20:00 мск) за ними прибыл другой рейс.