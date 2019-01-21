МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Российский каршеринговый автопарк к концу 2019 года могут оснастить скрытыми камерами видеонаблюдения в салоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"К концу года весь каршеринговый автопарк в России может быть под наблюдением. В салонах авто уже с конца весны могут появиться скрытые камеры. Такие меры, направленные на профилактику воровства в арендованных авто, сейчас обсуждаются экспертами рабочей группы "Автонет", — сказал собеседник агентства, не исключив возможность в будущем проработки соответствующей нормативной основы.

В настоящее время "Автонет" ведет переговоры с рядом каршеринговых компаний об оснащении автомобилей скрытыми видеорегистраторами, пояснил он. Согласно предложениям, данные, полученные с камер, будут отсматривать лишь в случае воровства и, как следствие, по запросу МВД или прокуратуры.

В НТИ "Автонет" подчеркнули, что внедрение технологии никак не заденет личную свободу пользователей каршеринга, поскольку задача нововведения — в случае преступления найти виновника. Предполагается, что операторы каршеринга будут сами оснащать автомобили комплексами видеонаблюдения, данные с камер будут храниться на серверах компаний, сказал собеседник агентства.

"Мы предлагаем последовательное внедрение видеорегистраторов внутри салонов авто. При этом, чтобы злоумышленники не могли отследить "программный" транспорт, на старте будут созданы муляжи камер в ряде каршеринговых автомобилей. Мы уже начали переговоры с бизнесом. Однако, по соображениям безопасности, мы не можем раскрывать конкретные компании", — отметил представитель пресс-службы "Автонет".

В прошлом году из салонов машин BelkaCar было украдено 18 тысяч литров омывающей жидкости и 2,1 тысячи щеток для очистки снега, в некоторых автомобилях пропали магнитолы и даже рули, свидетельствуют данные компании. Об актах воровства в арендованных автомобилях говорят и пользователи каршеринговых машин других компаний.