МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе, по предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 удалось спасти. По предварительным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, всего на борту находился 31 человек, граждане Индии и Турции.

Ниже приводится справочная информация о крупных ЧП на водном транспорте в 2014-2019 годах.

2019

21 января в Керченском проливе загорелись два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. В результате ЧП погибли 11 человек, 12 моряков спасены.

2018

9 ноября в Охотском море у побережья Камчатки, недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников". На борту находились 13 человек, десять из них сняли со спасательного плота. Трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали.

11 июня на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены.

28 мая во время движения по Ангаре в Красноярском крае теплоход "КС-1342" получил пробоину и затонул. Экипаж в количестве двух человек спасен экипажем судна "Ангара-55", разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено.

28 мая в Японском море российское рыболовное судно Sanshiro Maru из-за плохой видимости столкнулось с моторной пластиковой лодкой, в результате один человек погиб.

17 мая на реке Лене произошло столкновение моторной лодки "Казанка" и баржи. В момент столкновения трое пассажиров моторной лодки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказались в воде. Одному из них удалось спастись, двое пропали без вести.

10 февраля в сухом доке порта Мурманска на судне "Камчатский лосось" произошел пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

25 января на связь в Приморье перестало выходить рыболовецкое судно "Восток". Траулер совершал переход из порта Донхе (Южная Корея) в Холмск. На борту находились 20 человек. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом и было приписано к Невельску Сахалинской области. В феврале поиски "Востока" были прекращены.

6 января в Восточно-Китайском море иранский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом. Спасателям удалось найти тела лишь трех пропавших членов экипажа. Все моряки погибли. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, их удалось спасти.

2017

28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находились три члена экипажа. Был спасен один человек, тела двух погибших обнаружили в ходе проведения работ по подъему катера.

24 ноября в Японском море произошел пожар в машинно-котельном отделении на судне "Иман", которое шло из Тоямы во Владивосток с грузом техники. Экипаж судна загерметизировал отделение и потушил пожар. Пострадавших нет.

15 августа в Амурском лимане в Хабаровском крае при буксировке затонула безэкипажная баржа, которая перевозила уголь из Николаевска-на-Амуре в вахтовый поселок Унчи.

18 мая начался пожар на рыболовецком траулере "Капитан Чернов", находившемся на промысле в Охотском море. На борту судна находились 27 членов экипажа, которые были эвакуированы. Пожар начался в одном из жилых помещений, а затем огонь распространился по всему судну. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

27 апреля исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло близ пролива Босфор в результате столкновения с другим кораблем. Экипажи обоих судов спасены. Причиной инцидента мог стать туман.

В ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои арсенала", следовавший из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. На борту находились 12 человек. В результате инцидента четыре человека погибли и восемь пропали без вести.

1 марта рыболовецкий сейнер "Каролина-33" загорелся в Охотском море в 230 километрах юго-восточнее Магадана. В момент возгорания на судне находилось 52 человека, 39 из них оперативно были эвакуированы на судно "Каролина-77". Чтобы не допустить распространения огня, 13 членов экипажа остались на сейнере, загерметизировали сушилку, где произошел пожар, и производили проливку смежных помещений.

2016

2 декабря российское судно "Волгодон-203" село на мель в Мраморном море недалеко от стамбульского района Картал. ЧП произошло из-за сильного ветра. Все 14 членов экипажа сухогруза были эвакуированы. Пострадавших в результате ЧП нет.

В ночь на 7 ноября в Охотском море на большом морозильном рыболовном траулере "Новоульяновск" (порт приписки Владивосток) взорвался картер главного двигателя, что повлекло пожар. В результате один человек погиб, двое пострадали. Пожар на борту потушили сами моряки. Судно само повреждений не получило. Его отбуксировали к берегам Магадана.

В ночь на 12 октября произошло крушение плавучего крана в районе крымского поселка Ливадия в четырех километрах от берега. На борту судна находился экипаж из восьми человек, пять из них были подняты на борт буксира. В поиске троих пропавших были задействованы судна спасателей, вертолеты и поисковые отряды. Однако поиски не дали результатов.

17 сентября на реке Самаре в 500 метрах от железнодорожного моста в районе судоремонтного завода столкнулись баржа "Шлюзовой-97" и маломерное судно-катер типа Sea Ray. В результате столкновения катер затонул. Двое мужчин, которые находились на борту, с различными травмами были госпитализированы, еще один мужчина пропал без вести. Позднее его тело было обнаружено.

22 сентября российский сухогруз "Альфа", перевозивший лес, дал крен в Корейском проливе, 15 российских моряков были эвакуированы, погибших нет. По предварительным данным, причиной ЧП стало смещение груза на борту.

6 июня взрыв произошел в насосном помещении рыбопромыслового судна в Авачинском заливе у берегов Камчатки. В результате ЧП погиб матрос. Судно своим ходом дошло до берега.

23 апреля пожар произошел на российском танкере PALFLOT 2, в результате погиб один из членов экипажа – механик, остальные десять человек, находившиеся на судне, были эвакуированы. Горела верхняя часть надстройки судна, нефтепродуктов в танкере не было, он был заполнен балластом — водой. Судно следовало из Баку в город Валаджу.

2015

8 октября рыболовецкое судно "РСЮ 98-33" было найдено перевернутым вверх килем в Южно-Курильском проливе. Крушение произошло в условиях штормовой погоды, при этом судно не подавало сигнал бедствия. На борту находилось три человека, судьба которых неизвестна.

13 сентября ночью теплоход "Костромич", который буксировал две баржи вверх по реке Обь в Колпашевском районе Томской области, столкнулся с подводным препятствием и частично затонул. Погиб рулевой-моторист.

В ночь на 29 июня баржа с песчано-гравийной смесью перевернулась при погрузке на реке Каме в Татарстане и увлекла за собой буксир, погиб один человек. Два члена экипажа успели спастись.

11 апреля вечером произошло возгорание и сильное задымление в машинном отделении российского траулера "Олег Найденов", находившегося в порту испанского города Лас-Пальмас (Канарские острова). На борту судна находилось 1,5 тысячи тонн горючего. В ходе тушения пожара траулер сильно накренился, и из соображений безопасности властями порта было принято решение вывести его из порта в открытое море, где тушение пожара продолжилось. 15 апреля "Олег Найденов" затонул в 15 морских милях от Канарских островов. Весь экипаж (72 человека) был эвакуирован, никто не пострадал.

В ночь на 2 апреля большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана. Из 132 человек, находившихся на борту (в том числе 54 иностранцев), спасатели подняли из ледяной воды 119. Из них 57 погибли, остальные получили серьезные обморожения. 12 человек числились пропавшими без вести.

2014

17 декабря на Сахалине в заливе Измены (остров Кунашир) затонула рыболовная шхуна, принадлежащая ООО "Сарган", на борту которой находилось восемь человек. Семь человек были подняты из воды на борт мимо проходившего судна "Ивае Мару-81", один пропал без вести.

6 сентября в акватории реки Амур в районе села Троицкое Хабаровского края потерпело бедствие грузовое судно водоизмещением 500 тонн, которое направлялось по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. На борту находились восемь членов экипажа и 380 тонн груза хозяйственного назначения. Всех членов экипажа удалось спасти, утечки топлива не произошло.

7 августа на сухогрузе "Си-Чемпион" (порт приписки Владивосток), следовавшем из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, в машинно-котельном отделении произошел пожар. При тушении огня погиб старший механик судна — уроженец города Владивостока.

1 июня в Воткинском водохранилище на Каме в районе Чайковского шлюза затонула баржа, следовавшая из Соликамска в Казань. Баржа была загружена примерно тремя тоннами технической соли. Во время происшествия она находилась на стоянке, готовилась к шлюзованию. Предварительная причина случившегося — нарушение правил перевозки грузов. Превышения предельно допустимой концентрации соли в воде не обнаружено.

10 марта два маломерных судна – нефтемусоросборщик и водолазное судно ВМ-627 – затонули во время шторма в Черном море у берегов курорта Геленджик. Первое судно затонуло в 17.00, второе — в ночь на 11 марта. Оба принадлежали ФГКУ "Аварийно-спасательная служба по проведению подводных работ специального назначения". Никто не пострадал.