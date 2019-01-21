СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. К берегам Крыма идет несколько судов с пострадавшими из двух горящих танкеров в Черном море, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Ранее сообщалось, что суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании горят в Керченском проливе. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, трое на глазах спасателей ушли под воду, судьба ещё пятерых неизвестна, 12 спасены. Всего на бортах двух судов находился 31 человек.

"По мере приближения судна с пострадавшими, там несколько судов идет, мы будет уточнять точное время прибытия. Ранее нам говорили, что прибудут к часу ночи", — сказал РИА Новости Олефиренко.

По его словам, крымские больницы примут всех 12 пострадавших.

"Ранее была рабочая версия, что часть пострадавших будет отправлена в Новороссийск или куда-то еще, но это было просто на уровне теории. Пока готовимся принимать всех 12 человек", — сказал Олефиренко.