МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Спасатели продолжают работать в районе чрезвычайного происшествия, связанного с пожаром на судах в районе Керченского пролива в Черном море, операция перешла со стадии спасательной в поисковую, ведутся поиски десяти моряков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. Ранее Росморречфлот сообщал, что на обоих судах было 32 человека: 11 погибли, 12 спасены, 9 числились пропавшими без вести.

"Операция перешла в формат поисковой. Согласно обновленным данным, двенадцать человек спасли, десять погибших, поиски еще десяти моряков продолжаются", — сообщили в ведомстве.