ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв /ПРАЙМ/. Четверо пассажиров рейса Сургут — Москва, совершившего вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, отправятся в Москву утренним рейсом в среду, сообщил РИА Новости заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Как передает корреспондент РИА Новости, резервный борт с 61 пассажиром рейса Сургут — Москва вылетел в столицу из Ханты-Мансийска в 22.40 по местному времени (20.40 мск). Рейс SU1781 выполняется на самолете Airbus A320.

"Четыре человека приняли решение лететь (в Москву) завтра", — сказал Забозлаев.

Источник в правительстве региона уточнил, что еще двое пассажиров приняли решение вернуться в Сургут.