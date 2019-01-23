МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Подозреваемый в захвате рейса Сургут-Москва Павел Шаповалов не сопротивлялся при задержании, рассказал журналистам один из пассажиров рейса.

Ранее резервный борт "Аэрофлота" с 61 пассажиром рейса Сургут-Москва прилетел в Шереметьево из Ханты-Мансийска.

"Три человека подбежали к нему, он уже понял, что это за ним. Он встал без всяких сопротивлений, и его забрали. Он себя вел спокойно", — рассказал пассажир.

Он добавил, что оружия у Шаповалова он не видел. "Мы оружия никакого не видели. По словам стюардессы, он подошел к ней, сказал — поворачивайте самолет, или у меня оружие, я начну выдвигать свои требования. Но такого ничего не было", — добавил пассажир.

Он рассказал, что испугался во время силовой операции. "Меня до сих пор трясет", — сказал он.

"Мы в самолете просидели часа полтора, после этого в самом аэропорту часа три. С нами работали следователи, полиция, психологи, медики", — рассказал мужчина.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 "Сургут-Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".