ПЕКИН, 23 янв /ПРАЙМ/. Китайская сторона весной этого года приступит к строительству контрольно-пропускному пункту для моста через реку Амур, рассказал РИА Новости мэр приграничного города Хэйхэ Ли Ма.

В декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области стартовало строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) будут строить подрядчики из РФ, еще 6,5 километра будут проходить по территории Китая. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что мост будет введен в эксплуатацию весной 2020 года.

"Китайская сторона придает крайне важное значение строительным работам по возведению моста. Вместе с обеспечением успешного строительства весной этого года приступим к строительству контрольно-пропускного пункта и инфраструктуры для совместной инспекции", — рассказал Ли Ма.

Он подчеркнул, что в настоящее время китайская сторона уже тщательно подготовилась, различного рода формальности ускоренными темпами решаются для строительства необходимой инфраструктуры.

Мэр города выразил надежду на то, что российская сторона со своей стороны также форсирует строительство контрольной инфраструктуры, чтобы пропуск автомобилей и контрольно-пропускной инфраструктуры заработали одновременно.

Он добавил, что ожидается, что две стороны моста будут соединены в марте 2019 года, а к октябрю будут созданы условия для пропуска автомобилей.