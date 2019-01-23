МАДРИД, 23 янв /ПРАЙМ/, Елена Шестернина. Ситуация в Мадриде, где третий день продолжается забастовка таксистов, требующих от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify, обостряется. В результате столкновений между таксистами и полицией ранены 11 человек.

Как долго будет продолжаться стачка и возможно ли, что протесты станут более радикальными, у одного из лидеров забастовочного движения, представителя Профессиональной федерации такси Хосе Мигеля Фунеса выясняла корреспондент РИА Новости.

ПЕРЕКРЫТЕ ДОРОГИ

В среду в выставочном центре Ifema в испанской столице открылась одна из главных туристических ярмарок мира Fitur. В ней участвуют представители более 100 стран, ожидается более 200 тысяч посетителей.

На открытие ярмарки прибыл король Фелипе VI, но даже главе государства пришлось заходить в комплекс не через центральных вход, а через боковой. Дороги у главного входа перекрыты автомобилями такси.

Утром таксисты начали жечь мусорные контейнеры, а днем направились пешком на расположенную рядом трассу и попытались перекрыть ее. Произошли столкновения с полицией. В результате 11 человек, из них пять полицейских, получили легкие ранения, сообщили медицинские службы города. Четырех пострадавших, в том числе троих полицейских, доставили в больницы. Одного таксиста задержали за сопротивление правоохранительных органам.

"Наши товарищи решили пройтись до М-40 (трасса, опоясывающая Мадрид – ред.), где полиция использовала против них силу, применила дубинки – в "стиле режима". Но мы не опустим руки из-за давления, которое оказывает полиция, ведь мы защищаем закон", — заявил Фунес.

Он предупредил, что "протесты будут усиливаться". "Мы в ассоциации призываем к спокойствию, но есть товарищи, которые не всегда знают границы", — добавил он.

По его мнению, первопричина протестов в "коррумпированных политиках, которые отказываются принимать решения, чтобы покончить c крупными корпорациями, зарабатывающими деньги и отправляющими их в Северную Америку".

На его лице усталость. Он признался, что не спал три дня, с момента начала протестов. "Мы отсюда не уходим, едим в машинах. Девяносто пять процентов таксистов на голосовании на прошлой неделе приняли решение о бессрочной забастовке — это когда ты знаешь, когда начнешь, но не знаешь, когда закончишь", — добавил он, отвечая на вопрос, когда таксисты возобновят работу.

Один из посетителей ярмарки Fitur, родом из Румынии, но живущий в Доминикане, рассказал РИА Новости, что такие же протесты проходят в Румынии.

"Там тоже перекрывают дороги. С одной стороны, таксисты имеют право отстаивать свои права, с другой, они создают неудобства. Хорошо, что аэропорт недалеко – я приехал на метро", — сказал он.

СТОЯТЬ ДО КОНЦА

Недалеко от места, где утром жгли мусорные контейнеры, сейчас стоят пожарные машины. Рядом – полиция, в том числе подразделения по борьбе с массовыми беспорядками. Правоохранители разделяют вход к выставочному комплексу от акции протеста. Над Ifema кружит полицейский вертолет.

Таксисты уходить не собираются, тем более что с началом Fitur, который освещают журналисты со всего мира, их протест не останется незамеченным.

"Мы будем продолжать. 1-30 (на одну лицензию VTC, машина напрокат с водителем, должны приходиться 30 лицензий такси) — это закон. Политики принимают законы, но потом их не выполняют. В Мадриде 6 тысяч машин VTC, а должно быть 350", — говорит Хосе.

Свою лицензию он купил в 1991 году за 10 миллионов песет (60 тысяч евро), для этого пришлось брать кредит в банке. Лицензии VTC компании скупали у местных властей по 40 евро еще несколько лет назад, теперь они их перепродают по 50-60 тысяч евро. Хосе обвиняет журналистов в манипуляции информацией. Многие таксисты вообще отказываются общаться с прессой, поскольку считают, что она необъективна.

"На таксистов тоже нападают, их машины уродуют, но по телевидению целыми днями показывают только одну машину Uber, убеждая зрителей, что это разные машины. Все камеры сегодня снимали здесь", – показывает он на место, где утром жгли покрышки.

"Напряжение растет", — признал еще один участник протеста Давид, который заплатил в 2013 году за лицензию 139 тысяч евро. Он пообещал "оставаться здесь до конца".

"Они нас тут заблокировали. Мир закончился!" — кричит молодой человек и направляется вместе с несколькими участниками протеста в метро – собираясь поехать в аэропорт, который находится в двух станциях. Если они туда доберутся – вполне вероятны столкновения с водителями VTC. Полиция преграждает им путь.

ТАКСИСТЫ, А НЕ ТЕРРОРИСТЫ

Группа таксистов пытается перекрыть еще одну дорогу недалеко от Ifema. Перед ними вновь возникает полицейский кордон. В результате протестующие направляются в выставочный комплекс обходным путем. Более сотни удается проникнуть на территорию, но в этот момент появляются силы правопорядка.

Протестующие решают устроить "сидячую забастовку", скандируя: "Мы таксисты, а не террористы". В итоге полиция вступает в переговоры с инициаторами акции, и они выходят за территорию комплекса под аплодисменты товарищей.

"Если бы зависело от меня, мы бы сделали больше. Нас тысячи здесь, но что-то делают лишь немногие. Поэтому нас легко контролировать", — говорит один из зачинщиков.

Министр развития Хосе Луис Абалос в среду призвал "избежать затягивания конфликта", призвав как можно скорее достичь соглашения между Uber и таксистами. "Нехорошо, если кто-то будет вынужден уйти", — заявил он.

Сообщество Мадрид, которое должно разработать правила для машин с лицензиями VTC в регионе, создает техническую комиссию, которая соберет предложения по урегулированию сектора. Свои предложения власти уже почти подготовили – за исключением того, за какое время до поездки клиенты должны будут вызывать Uber или Cabify. Таксисты настаивают, что за несколько часов.

Барселонские таксисты, объявившие забастовку в минувшую пятницу, должны принять в среду решение, продолжать ли ее. Накануне власти согласились, что заказ машины VTC должен быть за час до поездки.

В течение последних нескольких лет таксисты регулярно проводят акции протеста. В июле прошлого года они провели всеобщую забастовку во многих городах страны. В результате правительство Испании передало вопрос урегулирования законодательства региональным властям.

До этого в Испании повсеместно была установлена пропорция 30/1, то есть на 30 лицензий такси должна приходиться лишь одна лицензия VTC, однако она не соблюдалась.