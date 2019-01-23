МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Агрегаторы такси в РФ должны получать фиксированную сумму от оплаты заказа, а не процент от стоимости перевозки, считает руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Ранее Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) представил предложения по регулированию рынка такси. Предполагается, что агрегаторы смогут взимать лишь фиксированную плату за подачу такси, которая не может быть привязана к стоимости поездки. Также союз предлагает расширить требования к водителям, решить вопрос об их защите от неадекватного поведения пассажиров и создать два федеральных реестра: реестр разрешений на деятельность перевозчика в качестве такси и реестр водителей с данными о них.

Как считает Швагерус, мера по установлению комиссии окажет ключевое воздействие на весь рынок такси. Предложение уже обсуждалось неоднократно, но на уровне президента отраслевого союза (главы ВСС и НССО Игоря Юргенса) высказывается впервые, отмечает эксперт. По его словам, практика, при которой агрегатор взимает процент от цены поездки, сложилась в начале 2000-х годов, когда агрегаторы стали отделяться от таксопарков.

"Нет никакого экономического объяснения тому, что агрегаторы берут процент от стоимости перевозки, потому что себестоимость обработки одного заказа системой любого агрегатора… за 100 рублей и за 2000 рублей одинакова. Есть такие экспертные оценки, что техническая составляющая себестоимости обработки одного заказа составляет 1 рубль, и с увеличением количества заказов эта себестоимость еще падает", — пояснил эксперт.

По мнению Швагеруса, это предложение НССО реализуется наиболее легко. Эксперт привел в пример ранее существовавшую практику, когда ритейлеры брали бонусы с поставщиков за продвижение товаров. Взимание этих так называемых ретро-бонусов было ограничено на законодательном уровне.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ИЗМЕНЕНИЙ

В то же время предложение о создании федеральных реестров наталкивается на некоторые сложности, связанные с тем, что такси сейчас регулируется на уровне регионов, отметил эксперт. Чтобы реализовать его, необходимо наделить министерство транспорта полномочиями по ведению реестров и контролю, что, в свою очередь, противоречит распределению полномочий между субъектами и Федерацией.

При этом, как напомнил эксперт, в настоящий момент субъекты РФ ведут свои реестры выданных разрешений, и эти данные являются открытыми. То есть, у государства нет необходимости создавать такой реестр снова. Более того, уже полгода функционирует система ПАИС "Такси", которая агрегирует данные из всех реестров выданных разрешений и также является открытой, ей пользуется, в том числе, и страховое сообщество.

Говоря о требованиях к водителям, Швагерус упомянул, что два года назад Минтранс разработал проект федерального закона, который предполагает введение обязательного профессионального водительского удостоверения для работы на такси, грузовиках, автобусах. Вместе с этим появятся дополнительные требования к водителям касательно обучения и аттестации раз в пять лет. В 2020 году этот законопроект должен быть внесен в Госдуму.

"В масштабах России необходимо создать целую систему обучения и аттестации, определить программы, по которым будут обучаться, поэтому здесь все-таки вопросы в исполнении. Но в целом те предложения, с которыми обратился к руководству министерств и комитетов государственной думы президент Всероссийского союза страховщиков, положительны. Я думаю, что и депутаты, и исполнительная власть к ним отнесется достаточно серьезно", — сказал Швагерус.

ВОПРОС БЮДЖЕТА

Как рассказал эксперт, в мировой практике есть примеры требования к участникам рынка такси по оснащению видеокамерами, системами наблюдения. В частности, такую специальную систему ввели в Турции и ОАЭ. Вопрос стоит в том, за чей счет осуществлять такое нововведение — за счет государства или участников рынка.

"Пока не решится проблема с тарифообразованием, это бесполезно практически. Сейчас тех доходов, которые заложены в тарифах у владельцев разрешений, практически хватает только на оплату лизинговых платежей", — отметил Швагерус. По его мнению, если начнется дискуссия по комиссии агрегаторов и замене процента на фиксированную плату, то вместе с тем могут быть выдвинуты требования о фиксированных тратах на безопасность.