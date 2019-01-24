МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Движение большегрузного транспорта из-за погодных условий ограничено на российском участке Военно-грузинской дороги, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госавтоинспекции.

"В Республике Северная Осетия — Алания 23 января с 22.00 ограничено движение для большегрузных транспортных средств по федеральной автомобильной дороге А-161 "Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия" в направлении на выезд из Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ограничение вызвано ухудшением погодных условий на территории Грузии.