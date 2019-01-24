МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ попросил российские порты до января 2020 года еженедельно сообщать об объемах приема и перевалки зерна, поступившего ж/д, автомобильным и водным транспортом, следует из письма замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут в адрес руководителей портовых терминалов, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее в январе замгендиректора РЖД Алексей Шило сообщил, что компания вместе с Минсельхозом планируют в первом квартале 2019 года встретиться с грузоотправителями для обсуждения ситуации с перевозками зерна, чтобы ее улучшить. Шило также сообщал, что в январе погрузка зерна снижается на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, уточнив, что идет сокращение погрузки на экспорт и внутри.

Причинами такой ситуации он назвал ожидания грузоотправителями более хорошей конъюнктуры по зерну, загруженность направления в сторону южных портов, где есть проблемы с выгрузкой, окончание субсидирования перевозок с 1 января текущего года.

"В целях обеспечения планомерной загрузки существующих инфраструктурных мощностей по перевалке зерна Минсельхоз России просит еженедельно по понедельникам направлять информацию об осуществленных и планируемых объема приема и перевалки зерна", — говорится в письме. Согласно форме отчета, сведения планируется принимать до 5 января 2020 года включительно.

В свою очередь в Минсельхозе РФ сообщили РИА Новости, что министерство с целью анализа и прогнозирования ситуации на зерновом рынке на постоянной основе проводит мониторинг ценовой ситуации и динамики объемов транспортировки, приема, перевалки и отправки на экспорт. "Направление запроса в российские портовые терминалы является стандартным способом взаимодействия и источником получения оперативной еженедельной информации", — отметили в Минсельхозе.

В аграрном министерстве также привели данные Минтранса, согласно которым номинальная мощность перевалки зерна российских портов составляет более 50 миллионов тонн. "При текущем и прогнозируемом объеме производства зерновых и зернобобовых культур, Минсельхоз России в ближайшей перспективе не ожидает в целом по стране дефицита портовых мощностей", — указали в министерстве.