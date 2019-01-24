САРАТОВ, 24 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпании "Пегас" и "Руслайн" вслед за "Аэрофлотом" отменили в общей сложности восемь рейсов между Москвой и Саратовом, на который в четверг обрушился сильный снегопад, следует из данных онлайн-табло на сайте "Саратовских авиалиний", которые эксплуатируют аэропорт "Саратов-Центральный".

Сильный снегопад обрушился на Саратов в четверг и продолжится в пятницу. В пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили РИА Новости, что аэропорт работает в штатном режиме, решения об отмене рейсов авиакомпании принимают самостоятельно. Первым "Аэрофлот" отменил два вечерних рейса из Шереметьево в Саратов и столько же в обратном направлении.

Как следует из данных онлайн-табло саратовского аэропорта, авиакомпания S7 в четверг выполнила все три рейса из Домодедово в Саратов и столько же в обратном направлении, последний вылетел в Москву в 20.00 (19.00 мск).

Компания "Пегас" отменила рейс ЕО-567 Шереметьево – Саратов с временем вылета по расписанию в 18.10 мск, а также обратный рейс ЕО-568, который планировался к вылету в 21.45 (20.45 мск). "Руслайн" отменил рейс РГ-479 Внуково — Саратов, который должен был вылететь в 19.15 мск, а также обратный рейс РГ-480 с временем вылета в 8.35 (7.35) пятницы.

Рейс ЮТ-9732 Сургут — Саратов компании "Турухан", который по расписанию должен был вылететь в 19.00 (17.00 мск) четверга, задержан до 6.30 (4.30 мск) пятницы.