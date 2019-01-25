САРАТОВ, 25 янв /ПРАЙМ/. Дополнительные электрички, которые планировалось пустить в Саратове в часы пик в пятницу и субботу, отменены, поскольку снегопад нарушил движение поездов в регионе, сообщила в пятницу Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал АО "РЖД").

Сильный снегопад обрушился на Саратовскую область в четверг. По данным регионального главка МЧС, днем в пятницу и в ночь на субботу на территории области продолжится сильный снегопад. Власти региона сообщили об увеличении в пятницу и субботу числа электричек в Саратове в часы пик, чтобы разгрузить пассажиропоток в городе, где из-за снегопада наблюдались перебои в работе общественного транспорта. Но позднее ПривЖД из-за снегопада в регионе задержаны поезда пригородного и дальнего сообщения, число которых к 23.35 мск четверга достигло 18.

"Ранее назначенные дополнительные электропоезда № 6701 сообщением Багаевка – Саратов-1 – Зоринский, № 6702 сообщением Зоринский – Саратов-1 – Багаевка, № 6702 сообщением Зоринский – Саратов-1 – Багаевка и № 6165 сообщением Багаевка – Саратов-1 – Сенная отменяются 25 и 26 января", — говорится в сообщении.

Пресс-служба магистрали отметила, что в саратовском регионе непрерывно ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения движения поездов.

"Всего было задержано 10 поездов дальнего следования и восемь пригородных поездов. В поездах для пассажиров организовано питание и обеспечение водой. Кроме того, пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха, также места для пассажиров с детьми в зале повышенной комфортности на вокзале Саратова… Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", — отмечается в сообщении.