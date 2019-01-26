МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с массовыми отменами и задержками авиарейсов в столичных аэропортах, сообщается на сайте ведомства.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в выходные, 26 и 27 января, отменяет 131 международный и внутренний рейс в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"В настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Согласно прогнозу, днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы.

Ранее сообщалось, что почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада.