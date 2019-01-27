СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральное предприятие "Крымская железная дорога" (КЖД) запланировала ремонт вокзальных комплексов и станций, а также строительство новых платформ, переходов и вокзалов в Крыму в 2019 году, сообщили РИА Новости на предприятии.

"В 2019 году планируются проведение работ по текущему ремонту здания вокзала Симферополь, ремонту мощения привокзальной площади, ремонту теневых навесов железнодорожных платформ и перрона, приведение высокой пассажирской платформы к требованиям ПТЭ, в части габарита приближения строения к подвижному составу", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Планируются текущий ремонт здания железнодорожного вокзала Джанкой, Севастополь Евпатория, ремонты внутренних помещений и фасада зданий. В 2019 году запланирована установка охранно-пожарной сигнализации на железнодорожных вокзалах Симферополь, Севастополь, Джанкой, Феодосия, Евпатория, Керчь. В планах предприятия ремонт вокзалов на станции Краснофлотская, пассажирских платформ на станциях Краснофлотская, Азовская, Нижнегорская.

"По станции Керчь-Южная предусмотрено строительство вокзального комплекса, автостоянки, наземного перехода, платформ для посадки-высадки пассажиров. По станции Багерово (Керченский полуостров – ред.) предусмотрено строительство наземного перехода, платформ для посадки-высадки пассажиров", — сообщили в ведомстве.

Пропускная способность после реконструкции увеличится и позволит обеспечить максимальный объем перевозок грузов и пассажиров с большим запасом на перспективу.

Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода — конец 2019 года. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.