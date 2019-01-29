ПЕНЗА, 29 янв /ПРАЙМ/. Комитет Совета Федерации рекомендовал Минтрансу РФ рассмотреть возможность включить строительство нового здания аэровокзала Пензы, в котором возникла потребность из-за роста пассажиропотока, в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", сообщает пресс-служба правительства области.

Строительство нового аэровокзала в Пензе стало главной темой обсуждения на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Несмотря на проведенное техническое и технологическое перевооружение (аэропорта), сдерживающим фактором и существенным ограничением развития воздушных перевозок в регионе является низкая пропускная способность аэровокзала, составляющая всего 100 человек в час. В аэропорту отсутствует зона прилета и выдачи багажа, людей выводят через улицу", — цитирует слова зампреда правительства области Валерия Беспалова пресс-служба.

Беспалов рассказал, что пензенский аэропорт является аэропортом федерального значения, ранее регион провел реконструкцию существующей искусственной взлетно-посадочной полосы, что позволило увеличить пассажиропоток за последние четыре года более чем в два раза — до 181,5 тысячи пассажиров в 2018 году с 75,4 тысячи пассажиров в 2014 году.

По его словам, по инициативе губернатора области была разработана архитектурная концепция нового здания аэровокзала и проектно-сметная документация на объект, которая в настоящее время проходит госэкспертизу. Сметная стоимость строительства объекта оценивается в 760,5 миллиона рублей.

"В целях дальнейшего развития аэропортового комплекса Пензы, открытия новых маршрутов, увеличения количества рейсов было предложено поддержать инициативу областного правительства и рекомендовать министерству транспорта РФ рассмотреть вопрос включения проекта… в перечень объектов… федеральной программы "Развитие транспортной системы РФ", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба губернатора области сообщила, что проект реконструкции аэропорта Пензы был презентован министру транспорта РФ Максиму Соколову 21 ноября 2017 года. Губернатор области Иван Белозерцев пояснил ранее РИА Новости, что источник финансирования будет определяться после прохождения проектом госэкспертизы.

В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж существующего здания аэровокзала постройки 1963 года. Аэропорт Пензы расположен на пересечении воздушных трасс Европа – Средний Восток, Европа – Юго-Восточная Азия, Урал – Украина – Южная Европа, Север – Юг Европейской части России. Аэродром класса "В" располагает одной взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием длиной 2,8 тысячи метров и шириной 45 метров. На регулярной основе выполняются полеты в Москву и Казань. В летний период действуют сезонные рейсы в Сочи и Симферополь.