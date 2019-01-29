МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Телескопический трап повредил самолет Nordwind в московском аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

"29 января после посадки пассажиров воздушного судна Boeing 777-200, рейс №3517 Москва – Пунта-Кана, произошло повреждение фюзеляжа телетрапом", — сообщили в авиакомпании.

После обнаружения повреждения техническим персоналом пассажиры вернулись в терминал аэропорта Шереметьево.

Всем пассажирам предложено размещение в гостинице, горячее питание и прохладительные напитки на время ожидания вылета на резервном воздушном судне, добавили в Nordwind.

Запланированное время вылета из Шереметьево — 30 января в 08.00 (время московское). Время задержки рейса №3517 Москва – Пунта-Кана — 16 часов 45 минут.