МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Поправки к Кодексу торгового мореплавания РФ (КТМ) в части создания Российского открытого реестра судов вступают в силу с 30 января.

Теперь, когда реестр будет создан и заработает, иностранным собственникам судов при соблюдении ряда условий будет предоставлена возможность получения права плавания под государственным флагом Российской Федерации. Кроме того, иностранцы и лица без гражданства смогут занимать некоторые должности командного состава.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Президент РФ Владимир Путин в августе 2018 года подписал пакет из семи законов, также известный как закон о "русских офшорах", позволяющий контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Согласно данным сайта Кремля, документ, вносящий поправки в КТМ, вступает в силу 30 января.

Законы устанавливают особенности создания и функционирования таких районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. Для этого не требуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.

Разработанный Минэкономразвития РФ закон уточняет, что используемые в коммерческих целях суда (кроме каботажа, ледокольных проводок, морских ресурсных исследований и иных видов деятельности, прописанных в четвертой статье КТМ), а также личные яхты, спортивные лодки и другие суда, не используемые для торгового мореплавания, которые принадлежат участникам САР и зарегистрированы за рубежом, могут быть зарегистрированы в Российском открытом реестре судов только после исключения их из реестра судов иностранного государства и представления подтверждающего этот факт свидетельства.

Российский открытый реестр судов (РОРС) позволит в минимальные сроки зарегистрировать объект и получить право использовать российский флаг.

"Изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ в части создания Российского открытого реестра судов были подготовлены Минэкономразвития России в процессе работы над законом о специальных административных районах (САР)…. Дальнейшей работой по обеспечению возможности регистрации судов в указанном реестре будет заниматься Минтранс России", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Иностранные собственники ранее не имели возможности зарегистрировать принадлежащее им на праве собственности судно ни в одном из российских судовых реестров.

Право плавания под государственным флагом РФ предоставляется российским физическим и юридическим лицам, которым судно принадлежит на праве собственности или зафрахтовано последними, по договору бербоут-чартера (договор фрахтования, согласно которому судовладелец передает фрахтователю судно без экипажа на условиях аренды, в течение которой фрахтователь является временным владельцем судна и несет все расходы по его эксплуатации).

Закон также вводит новеллу, согласно которой с 1 января 2019 года на судах, зарегистрированных в РОРС, иностранные граждане и лица без гражданства смогут занимать должности командного состава, за исключением должности капитана судна и старшего механика.

В настоящее время должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста могут занимать исключительно граждане Российской Федерации.

Вводимый законом судовой реестр будет вестись капитаном морского порта Калининград и капитаном морского порта Владивосток. Соответственно, регистрация судов в РОРС будет возможна исключительно в этих портах.

КАК ПОПАСТЬ В РЕЕСТР

Реализация права на регистрацию судна, принадлежащего на праве собственности иностранному физическому или юридическому лицу в РОРС, будет возможна при условии, что судно зафрахтовано по договору бербоут-чартера юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с федеральным законом "О международных компаниях".

Судовладельцы получат право зарегистрировать в РОРС суда, в том числе маломерные, используемые в коммерческих целях, при условии их эксплуатации в целях осуществления видов деятельности, не предусмотренных четвертой статьей КТМ (каботаж, ледокольная проводка, морские ресурсные исследования и т.д.). Если судно, зарегистрированное в РОРС, будет эксплуатироваться в целях, попавших в список исключений, это неизбежно будет влечь исключение судна из реестра капитаном морского порта.

Кроме того, государственной регистрации в РОРС будут подлежать маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, спортивные парусные и прогулочные суда.

Как и государственную регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС), регистрацию в РОРС необходимо будет ежегодно подтверждать. Однако размер государственной пошлины за государственную регистрацию и ежегодное подтверждение Налоговым кодексом РФ, говорят опрошенные РИА Новости эксперты, в настоящее время не установлен. Представители российских судоходных компаний полагают, что размер государственной пошлины будет рассчитываться по аналогии с РМРС.

Порядок регистрации судна в РОРС не будет существенно отличаться от регистрации в РМРС или бербоут- чартерном реестре. Судовладельцу необходимо будет предоставить свидетельство, подтверждающее исключение судна из иностранного судового реестра, правоустанавливающие документы на судно, корпоративные документы сторон сделки, доказательства уплаты государственной пошлины.

Кроме того, поскольку первое время суда будут регистрироваться в РОРС впервые, судовладельцам необходимо будет проходить процедуру идентификации, проводимую Российским морским регистром судоходства.

Судовладельцы смогут зарегистрировать судно в РОРС на определенный срок с правом последующего продления или без установления срока регистрации судна.

Если судно будет предоставлено по договору бербоут-чартера, то срок регистрации судна в РОРС не может превышать срок действия такого договора или срок, на который приостановлено право плавания данного судна под флагом иностранного государства. При возникновении коллизии вышеуказанных сроков будет учитываться наименее продолжительный их них.

Однако вступление в силу закона не означает одномоментный запуск реестра. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что для этого требуется внесения поправок в ряд нормативных актов РФ.

"Например, порядок уплаты и размер пошлины должны быть прописаны в Налоговом кодексе РФ. Кроме того, если с вступлением в силу Российского международного реестра судов для судовладельцев, регистрирующих в нем суда, ввели ряд налоговых льгот, в случае с РОРС пока преференций для участников реестра не предусмотрено, если они будут вводиться, это тоже займет определенное время", — рассказали РИА Новости в Росморречфлоте.