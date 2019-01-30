ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв /ПРАЙМ/. Суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду рассмотрит апелляцию защиты на двухмесячное заключение под стражу жителя региона Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета "Аэрофлота", летевшего из Сургута в Москву.

Житель села Угут Ханты-Мансийского автономного округа Шаповалов 22 января, находясь в салоне самолета, заявил, что у него есть оружие, а также попытался прорваться в кабину пилотов и сменить курс на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске, где Шаповалова вскоре задержали.

Позже Следственный комитет предъявил ему обвинение и назначил психолого-психиатрическую экспертизу, после чего Ханты-Мансийский районный суд отправил мужчину под стражу на два месяца. Защита Шаповалова обжаловала это постановление. В понедельник представитель районного суда сообщил РИА Новости, что материалы направлены в окружной суд Югры в порядке апелляционной инстанции.

"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в суде ХМАО-Югры на 30 января 2019 года в 14.30 (12.30 мск)", — сообщается на сайте ведомства.

Ранее, выступая на судебном заседании, где рассматривалась мера пресечения Шаповалову, его адвокат Евгений Жердев подчеркивал, что тяжести предъявленного обвинения недостаточно для заключения под стражу и необходимы иные обстоятельства, в частности, подтвержденное каким-либо образом желание обвиняемого скрыться от следствия.