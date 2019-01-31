ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/. Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.

Это на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Таким образом, компания сократила чистый убыток на 50% в сравнении с 2017 годом.

Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.

В 2019 году Tesla планирует немного сократить суммарные продажи Model S и Model X из-за высокого спроса на них в 2018 году. Как объясняет компания, этот спрос был прорывным, поэтому стоит ожидать его небольшого снижения. В 2019 году прогнозируется довести недельное производство Model 3 до 7 тысяч.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.