МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Международный аэропорт "Шереметьево" предупредил о возможных задержках в обработке багажа трансферных пассажиров с 4 февраля по 4 марта в связи с работами по реконструкции инфраструктуры, говорится в сообщении авиакомпании "Аэрофлот".

"В рамках проводимых АО "Международный аэропорт Шереметьево" работ по модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта в период с 4 февраля по 4 марта 2019 года в плановом режиме будет приостановлена работа автоматической системы перемещения багажа между терминалами южного (обслуживает международные рейсы) и северного (обслуживает внутренние рейсы) комплексов аэропорта", — говорится в сообщении.

Так, по данным аэропорта, время, необходимое для обработки багажа пассажиров, следующих трансфером между южным и северным терминальными комплексами, может незначительно увеличиться. При этом поясняется, что автоматизированная система перевозки пассажиров между терминалами будет функционировать в штатном режиме.

"На период профилактических работ будет использован альтернативный наземный способ транспортной доставки трансферного багажа, для этих целей выделено необходимое количество единиц специальной техники и персонала. Просим пассажиров учесть данную информацию при планировании путешествия", — отмечается в релизе перевозчика.