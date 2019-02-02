СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев /ПРАЙМ/. Сильный туман нарушил работу международного аэропорта "Симферополь", на данный момент задерживаются четыре авиарейса, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью авиаузла Игорь Лаптев.

Густой туман опустился на крымскую столицу в ночь на субботу из-за резкого перепада температуры воздуха.

"Туман и ограниченная видимость. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в районе полудня. Командиры трех рейсов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга приняли решение пока не вылетать из аэропортов отправления, ожидая улучшения погоды", — сказал Лаптев.

По его словам, ожидается, что аэропорт "Симферополь" вернется к штатному режиму работу ближе к полудню.