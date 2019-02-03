С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев /ПРАЙМ/. Поезд "Аллегро" сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург задерживается из-за непогоды примерно на два с половиной часа, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

"Сегодня, 3 февраля, в связи со сложными метеоусловиями на территории Финляндии был задержан поезд "Аллегро" №786 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург. Время опоздания поезда при поступлении на территорию РФ составит порядка 2 часов 30 минут", — говорится в сообщении.

В связи с этим также будет задержано отправление поезда №787 сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки (отправлением в 20.30 мск). Время задержки составит около двух часов.