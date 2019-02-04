С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев /ПРАЙМ/. Поезд "Ласточка" из Пскова в Санкт-Петербург опаздывает примерно на час по техническим причинам, сообщает Октябрьская железная дорога.

"Сегодня, 4 февраля, в 21.37 на станции Луга по техническим причинам был остановлен поезд "Ласточка" №812, следующий по маршруту Псков — Санкт-Петербург. Прогнозируемое время опоздания по прибытии на конечную станцию составит порядка одного часа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники железной дороги предпринимают необходимые меры, чтобы минимизировать время задержки поезда.