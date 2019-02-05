МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Первый в России полигон для тестирования беспилотных автомобилей заработает в феврале, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Испытания беспилотных автомобилей пройдут с 26 февраля по 5 марта в рамках конкурса Up Great "Зимний город". Согласно заданию, беспилотник должен передвигаться в экстремальных климатических условиях при отсутствии дорожной разметки, при низкой видимости дорожного полотна и при наличии дорожного трафика. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссозданы движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Свои автомобили на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Московской области испытают 13 команд.

По словам представителя "Автонета", на полигоне уже создана цифровая инфраструктура, имитирующая городское движение: установлено специальное оборудование, датчики, проложена V2X-связь (позволяет автомобилю взаимодействовать с другим автомобилем и инфраструктурой — ред.) Предполагается, что благодаря ему можно будет разработать методики проведения испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и стандарты безопасности для допуска "умного" транспорта к дорожному движению.

"Испытания на новом полигоне смогут предотвращать аварийные ситуации и ДТП, обеспечить широкополосную коммуникацию между участниками дорожного движения, создать новые сервисы для водителей, а также найти новые экономические модели перевозок с участием беспилотных автомобилей, снизить заторы и повысить качество вождения в условиях внедрения "Умного города", интеллектуальных транспортных систем", — сообщил собеседник агентства.

Позднее планируется модернизировать вторую часть полигона: разгонную трассу, внешний и внутренний кольца, имитирующие движение автомобилей за городом. Для этого будет проложена оптоволоконная связь, установлены видеокамеры и другое оборудование, обеспечивающее связь умных автомобилей с инфраструктурой. Второй этап планируется начать весной этого года.

На третьем этапе модернизации полигона, планируется организовать виртуальную тестовую лабораторию с возможностью создания цифрового двойника беспилотного автомобиля. Разработчики высокоавтоматизированных машин смогут использовать собственное ПО, чтобы моделировать любые транспортные ситуации.