СОЧИ, 5 фев /ПРАЙМ/. Вылет четырех авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживается в Краснодаре из-за тумана, согласно информации онлайн-табло аэропорта города.

Как ранее сообщил представитель компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Кубани, задержка нескольких рейсов произошла в аэропорту Краснодара из-за тумана.

По данным онлайн-табло, на вылет задержаны два самолета в аэропорт Внуково, один – в Шереметьево, а также один самолет в Пулково.

Как сообщалось ранее, на прилет в международный аэропорт Краснодара задержан один рейс из Еревана. Самолёт направлен на запасной аэродром в Сочи. С пассажирами задержанного рейса (обратного из Краснодара в Ереван) работают представители авиакомпании. Два самолёта из Уфы и Москвы, ранее направленные на запасные аэродромы в Сочи и Анапу обслужены в аэропорту Краснодар и вылетели по направлениям.