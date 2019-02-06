МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. РЖД в среду откроют новый участок железнодорожного обхода Краснодара и выведут движение грузовых поездов за пределы города, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Речь идет об обходе Краснодарского железнодорожного узла на участке станция Козырьки – Гречаная Северо-Кавказской железной дороги. Проектирование началось в 2013 году, а активная фаза строительства на участке — в 2017 году. За это время была построена двухпутная электрифицированная ветка протяженностью 65 километров с двумя новыми грузовыми станциями: Кирпили и Бейсужёк.

"С вводом ее в эксплуатацию ОАО "РЖД" получило полностью электрифицированную двухпутную магистраль, соединяющую Поволжье с портами на берегах Азовского и Черного морей. При этом транзитный грузопоток, ранее проходивший через Краснодар, теперь будет отклоняться на новый обход, что позволит улучшить транспортную ситуацию без дополнительной нагрузки на экологию региона", — говорится в материалах РЖД к мероприятию по открытию участка.

Основная цель и идея проекта – выведение грузового сообщения за пределы Краснодарского железнодорожного узла для лучшей транспортной доступности портов Азово-Черноморского бассейна. "Это, прежде всего, бизнес-проект, однако его социальная функция заключается в возможности оптимизировать объем и график пассажирских перевозок в направлении Краснодара после вывода грузовых поездов на новую ветку обхода", — отмечают РЖД.

Объем инвестиций госбюджета и собственных средств РЖД на строительство участка Козырьки – Гречаная составил более 36 миллиардов рублей. При этом ввод в строй обхода Краснодарского узла является лишь частью комплексного проекта по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. Его реализация началась в 2007 году. За это время построено порядка 900 километров новых путей. Общий объем инвестиций превысил 150 миллиардов рублей.

В 2019-2020 годах в рамках проекта предусматривается ввод еще более 200 километров путей различного назначения, а инвестиции в завершение проекта запланированы в объеме 62,5 миллиарда рублей. После завершения всех работ провозная способность железной дороги в направлении портов удвоится и достигнет 125 миллионов тонн в год, что соответствует прогнозам и заявкам грузоотправителей.