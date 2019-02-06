МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) привлекает кредит Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) в размере 69 миллионов долларов на финансирование поставок оборудования для угольного терминала в строящемся торговом порту Лавна в Мурманской области, следует из материалов на портале госзакупок.

Кредит предоставляется заемщику "с целью финансирования проекта", а именно на погашение некоторых платежей на приобретение и установку оборудования для современного угольного перегрузочного терминала "Лавна". Поставщики — ThyssenKrupp Industrial Solutions AG (компания зарегистрирована в Германии) и AS "LNK Industries" (Латвия). Данный договор был заключен в мае прошлого года, указывается в документах.

Срок оказания услуг — с февраля текущего года по февраль 2028 года, проценты по кредиту – 6% годовых.

В январе ГТЛК зарегистрировала подведомственную ей структуру "Морской терминал Междуречье" для создания угольного терминала "Лавна". Кроме того, в январе ГТЛК сообщила, что совет директоров компании обсудит привлечение стратегического инвестора в проект строительства "Лавны". ЧБТР со своей стороны в январе сообщал, что рассматривает вопрос об оказании поддержки ГТЛК в финансировании строительства терминала "Лавна".

Первую очередь угольного терминала "Лавна", мощностью 9 миллионов тонн, планируется запустить в декабре 2020 года, вторую — в декабре 2021 года. Рассматривается возможность строительства к 2023 году третьей очереди мощностью также 9 миллионов тонн, а также терминала по перевалке минеральных удобрений мощностью 6 миллиона тонн в год.