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МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с потенциальными инвесторами по поводу их вхождения в капитал гражданского дивизиона, в том числе с госбанками — ВТБ, Сбербанком и ВЭБом, появление у этой "дочки" иностранного акционера на данном этапе не рассматривает, заявил президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах форума NAIS-2019.

Летом прошлого года в интервью газете "Ведомости" глава ОАК говорил, что корпорация создаст отдельную гражданскую "дочку" и предполагает привлечь в нее инвесторов, в том числе иностранных, с сохранением контрольного пакета за госструктурами.

Отвечая в среду на вопрос журналистов, ведутся ли переговоры по вхождению в капитал гражданского дивизиона с такими "мастодонтами", как ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, Слюсарь сказал: "Ведутся, конечно. Переговариваем с мастодонтами, у которых у нас значительные кредиты привлечены, поэтому их рассматриваем как наиболее перспективных партнеров. Пока конкретных договоренностей нет".

По поводу переговоров с иностранными инвесторами глава ОАК высказался так: "Пока на этом этапе не рассматриваем".

В 2017 году было принято решение о формировании четырех дивизионов корпорации: гражданского, военного, транспортного и специальной авиации. Завершение формирования гражданского дивизиона запланировано на 2019 год. В состав формируемого на базе "Иркута" дивизиона войдут компании, деятельность которых связана с разработкой и производством гражданских самолетов, в частности ГСС, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", "ОКБ им. А. С. Яковлева". В конце прошлого года "Иркуту" были переданы акции "Гражданских самолетов Сухого".

В новой структуре планируется создать единый инженерный центр, который объединит интеллектуальные ресурсы компаний в работе над текущими и перспективными проектами — развитием семейств МС-21, Superjet и другими гражданскими программами. В рамках дивизиона будет сформирована единая система маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.