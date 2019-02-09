МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Программа железнодорожных перевозок из Южной Кореи через КНДР и Транссибирскую магистраль в Европу обязательно будет реализована, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Не следует забывать о том, что "Хасан-Раджин" является неотъемлемой составной частью гораздо более масштабной программы организации трансконтинентальных железнодорожных перевозок из Южной Кореи через КНДР и Транссиб в Европу. Она обязательно будет реализована", — заявил он.

Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам северокорейский порт Наджин (Раджин) совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. Проект "Хасан-Раджин" был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в город Наджин (Раджин) с последующей переправкой морем в порты Южной Кореи или других стран. Были осуществлены несколько поставок российского угля в Южную Корею, но в последнее время проект простаивает.

В условиях санкций США против КНДР, Сеул пытается реанимировать проект "Хасан-Раджин". Параллельно идет обсуждение возможности пуска поездов через территорию КНДР в Южную Корею.

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