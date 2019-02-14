МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Государственная дума в четверг рассмотрит в первом чтении проект закона об усилении административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания.

Проект, внесенный в Госдуму правительством, направлен на совершенствование норм законодательства об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за правонарушения на воздушном, а также на морском и внутреннем водном транспорте.

"Для обеспечения эффективности мер, направленных на предупреждение административных правонарушений, законопроект предусматривает: 1) увеличение размеров административных штрафов за нарушения правил использования воздушного пространства: налагаемых на граждан — в 10 раз; налагаемых на должностных лиц — в 4-5 раз; 2) увеличение в 10 раз размеров административных штрафов, налагаемых за нарушения правил плавания", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в статью 11.5 КоАП вносится поправка, которой предлагается налагать штраф от одной до двух тысяч рублей на внешнего пилота, не имеющего при себе во время управления беспилотным воздушным судном соответствующих документов на право управления.

Как отмечает правительство, принятие законопроекта позволит установить "адекватные и соразмерные административные наказания за нарушения правил использования воздушного пространства и правил плавания, а также повысить эффективность мер, направленных по предупреждение и снижение количества административных правонарушений, аварий и катастроф на воздушном, морском и внутреннем водном транспорте".