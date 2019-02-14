МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. НМТП в начале 2019 года планирует закрыть сделки по приобретению имущества новороссийских ОАО "Мега" и "Терминал Мега" в рамках наращивания мощностей по контейнерному бизнесу, следует из ежеквартального отчёта компании.

Кубанские СМИ ранее сообщали, что имущество обоих аффилированных друг с другом предприятий-банкротов оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. Торги несколько раз признавались несостоявшимися из-за недостаточного количества заявок. В лотах были заявлены земельные участки с ж/д путями, цехами, зданиями и сооружениями, холодильниками, бункерами, трансформаторными подстанциями, транспортными средствами и оборудованием для погрузочно-разгрузочных работ, писал "Коммерсант-Юг".

"ПАО "НМТП" разработан проект стратегии развития группы НМТП, которая будет рассматриваться советом директоров ПАО "Транснефть". В рамках стратегии планируется развитие тыловых территорий, в том числе приобретённого ранее НВРЗ и площадок "Терминал Мега" и "Мега", по которым планируется завершение сделки в начале 2019 года", — говорится в опубликованном в четверг ежеквартальном отчёте группы.

"Также стратегия учитывает развитие ж/д инфраструктуры на ближних подходах к порту Новороссийск. Планируемый срок утверждения стратегии на совете директоров "Транснефти" первый квартал 2019 года", — уточняется в отчёте.

Приобретать имущество "Мега" и "Терминал Мега" НМТП планирует в рамках утверждённого в долгосрочном плане развития компании плана по наращиванию контейнерных мощностей головной компании группы. Отмечается, что после утверждения стратегии развития долгосрочная программа развития НМТП будет пересмотрена и актуализирована.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.