КИЕВ, 14 фев /ПРАЙМ/. Самым прибыльным поездом, который курсировал из Украины за границу в 2018 году, стал поезд "Киев-Москва", передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу "Укразализныци".

Ранее в начале февраля "Укрзализныца" сообщила, что компания вдвое сокращает периодичность курсирования двух поездов в РФ — из Одессы и Харькова в Москву — из-за падения спроса.

"Поезда, которые курсируют в направлении Российской Федерации, остаются прибыльными, несмотря на то, что на них не действуют скидки, как на поезда в направлении Европы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что самым прибыльными поездом с международным сообщениями стал маршрут "Киев-Москва", прибыль которого составила 120 миллионов гривен (почти 4.4 миллиона долларов). Наполненость составила 72%. В пятерку прибыльных поездов также вошли "Одесса-Москва", "Ковель-Москва", "Николаев-Москва" и "Киев — Санкт-Петербург".

Также отмечается, что самым убыточным было сообщение "Минск-Запорожье". Его убыток составил 6,5 миллиона гривен (239 тысяч долларов). Направления из Харькова в Москву и Санкт-Петербург вошли в пятерку убыточных в 2018 году.