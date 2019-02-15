СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Минтранс РФ не поддерживает идею возвращения курилок в аэропорты, заявил РИА Новости глава ведомства Евгений Дитрих.

"Это вредно для здоровья, так что нет", — сказал он в кулуарах российского инвестиционного форума.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Профильный думский комитет по охране здоровья собирался еще дважды, чтобы вынести свое решение. Члены комитета на своем заседании в середине декабря не смогли прийти к какому-либо решению – при голосовании мнения депутатов "за" и "против" разделились поровну. Поэтому было принято решение провести еще одно заседание, где в конечном итоге комитет все же поддержал данную инициативу.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.