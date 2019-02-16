С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев /ПРАЙМ/. Петербургская компания "Метрострой" и ФНС России подписали мировое соглашение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"(В пятницу — ред.) 15 февраля ОАО "Метрострой" и ФНС России подписали мировое соглашение, поставив таким образом окончательную точку в своих взаимных спорах. В ближайшее время арест со счетов компании будет снят, и "Метрострой" приступит к реализации государственных контрактов в плановом режиме", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга следит за ситуацией c погашением компанией "Метрострой" задолженности по зарплате работникам субподрядных организаций, что является одним из условий сохранения за "Метростроем" госконтрактов на строительство новых станций метро.

В начале февраля аппарат вице-губернатора города Эдуарда Батанова проинформировал, что городские власти отзывают уведомления о расторжении госконтрактов с "Метростроем", хотя ранее и заявляли об их разрыве в связи "грубым неисполнением" генподрядчиком условий контрактов, срывом сроков строительства новых станций и неоднократной задержкой заработной платы рабочим.

"Метрострой" в ближайшее время должен выполнить несколько обязательных условий, в том числе погасить задолженность по заработной плате и урегулировать все разногласия с налоговыми органами. "Метрострой" обязан также обеспечить завершение строительства станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года. В случае невыполнения этих условий власти Петербурга вернутся к процедуре расторжения контрактов.