ВЛАДИВОСТОК, 19 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла второй офис собственных продаж во Владивостоке, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика в Дальневосточном федеральном округе Мария Мухина.

"Решение об открытии дополнительного офиса в дальневосточной столице принято для удобства пассажиров и обеспечения высокого качества обслуживания… Посетители могут забронировать или приобрести билеты, а также узнать об услугах авиакомпании", — сказала Мухина.

По ее словам, офис работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.45, клиентов одновременно обслуживают три диспетчера.

"Аэрофлот" выполняет рейсы во Владивосток уже 22 года, сегодня сюда летают самолеты авиакомпании по 14 направлениям.

Процесс переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток был запущен в конце 2018 года.