МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предлагает установить нормы безопасного времени управления и отдыха для водителей грузовых машин более 3,5 тонны и автобусов, следует из проекта министерства, опубликованного на портале правовых актов.

"Нормы времени управления транспортным средством и отдыха — не позже, чем через 4 часа 30 минут после начала управления транспортным средством или после начала очередного периода управления транспортным средством водитель обязан сделать перерыв для отдыха от управления транспортным средством продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим водителем может быть начат очередной период управления транспортным средством", — говорится в документе.

Минтранс отмечает, что указанный перерыв для отдыха может быть разбит на две части, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а вторая — не менее 30 минут.

Также предлагается установить, что в сутки водитель автобуса или грузовика может быть за рулем не более 9 часов и допустить увеличение этого времени до 10 часов, но не более двух раз в неделю.

"Ежедневный отдых водителя от управления транспортным средством должен быть не менее 11 часов. Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более трех раз в период времени между двумя следующими друг за другом еженедельными отдыхами. В течение календарной недели время управления транспортным средством не должно превышать 56 часов", — говорится в документе.

Кроме того, Минтранс предлагает зафиксировать еженедельный отдых водителя от управления транспортным средством на уровне не менее 24 часов, который должен следовать за ежедневным отдыхом, а сами нормы распространить на водителей грузовиков массой более 3,5 тонны и автобусов.