ВЛАДИВОСТОК, 21 фев /ПРАЙМ/. Структура, которая будет заниматься развитием и реконструкцией пунктов пропуска, будет определена до конца полугодия, сообщил журналистам во Владивостоке заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Александр Попов.

"Мы видим, и это признано, что сегодняшнее положение пунктов пропуска не устраивает никого — ни тех, кто осуществляет службу, ни участников внешнеэкономической деятельности, ни правительство. Мы понимаем, что это создает угрозу развития внешнеэкономической деятельности, это признано на всех уровнях. Сегодня идет процесс обсуждения, кто займется в ближайшее время наведением порядка на этом участке работы", — сказал Попов.

По его словам, прошло уже достаточно совещаний на всех уровнях и есть несколько позиций, которые определяют развитие этого направления.

"В ближайшее время будет определена структура, которая будет заниматься развитием, реконструкцией пунктов пропуска. Решение в ближайшее время будет озвучено. Уверен, что мы в этом году начнем эту работу", — добавил Попов.

Он отметил, что для ФТС не представляет сложности взять 150-160 объектов инфраструктуры для обслуживания.

"Как один из вариантов, это будем мы. Другие варианты — подразделения Минтранса. Это решится до истечения полугодия, после чего начнется работа", — сказал Попов.