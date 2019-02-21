ХАБАРОВСК, 21 фев /ПРАЙМ/. Здание нового пассажирского терминала, которое возводится в Хабаровском аэропорту, сдадут в сентябре 2019 года, что соответствует графику, сообщил журналистам в четверг заместитель исполнительного директора по проектным работам АО "Хабаровский аэропорт" Дмитрий Петриченко.

Ранее сообщалось, что здание терминала будет сдано в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

"Часть оборудования уже здесь, часть оборудования смонтирована. Срок сдачи терминала — сентябрь 2019 года, поэтому с июня по сентябрь будет приходить различное оборудование. Эскалаторы, лифты смонтированы, проведена пуско-наладка", — сказал Петриченко.

Он отметил, что в аэропорту будет установлено досмотровое и багажное оборудование из Германии, три телескопических трапа производства Турции. Один из трапов может опускаться до отметки в 1,5 метра, что позволит принимать пассажиров самолетов, выполняющих внутрирегиональные рейсы. В новом пятиэтажном здании терминала будет 12 лифтов и семь эскалаторов, 24 стойки регистрации.

В международном аэропорту Хабаровск в рамках ТОСЭР "Хабаровск" строится новый терминал внутренних авиалиний пропускной способностью три миллиона человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект, как ожидается, составит 4,9 миллиарда рублей.