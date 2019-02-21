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МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Переговоры по развитию воздушного сообщения между США и РФ запланированы в Вашингтоне 26-28 февраля, подтвердили РИА Новости в Минтрансе РФ.

О том, что 26-28 февраля текущего года в Вашингтоне состоятся переговоры США и России по воздушному сообщению между США и РФ, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Запланированы (переговоры — ред.). Тема — развитие воздушного сообщения", — подтвердили информацию в пресс-службе Минтранса, не уточнив другие детали.

В июне 2018 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что Россия и США обсудили вопрос транзита американских грузовых самолетов через российскую территорию. Он отмечал, что планируется еще одна встреча, на тот момент дата еще не была определена.