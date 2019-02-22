МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Новый поезд "Ласточка" по маршруту Псков – Великий Новгород – Петрозаводск отправился в первый рейс, сообщает в пятницу пресс-служба РЖД.

"Сегодня мы запускаем еще один проект регионального железнодорожного пассажирского сообщения – это поезд Псков – Великий Новгород – Петрозаводск. Этот проект, который будет способствовать развитию межрегиональных транспортных связей и туристического потенциала сразу четырех регионов: Псковской, Новгородской и Ленинградской областей и Республики Карелия, поскольку объединяет крупные туристические центры, исторические города с малонаселенными и труднодоступными пунктами", – сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Отмечается, что запуск нового маршрута имеет важное значение для развития туристической инфраструктуры региона и станет важной составляющей в привлечении инвестиций в Новгородскую область.

Поезд "Ласточка" № 819/820 Петрозаводск – Псков будет курсировать ежедневно, билеты на поезда можно приобрести во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Новый железнодорожный маршрут был анонсирован 14 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и заместителем гендиректора "РЖД" Дмитрием Пеговым.