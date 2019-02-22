БАНГКОК, 22 фев /ПРАЙМ/. Россия в состоянии принять активное участие в поставке грузовых вагонов и железнодорожной техники в Таиланд, где в настоящее время объем рынка только новых грузовых вагонов составляет около 250 миллионов долларов, сообщил в пятницу РИА Новости Юрий Лыжин, глава делегации российских предприятий-производителей железнодорожного подвижного состава, находящейся сейчас с визитом в Таиланде.

Делегация 19 – 22 февраля провела в Бангкоке серию встреч с представителями руководства Государственных железных дорог Таиланда, крупными грузовладельцами и таиландскими коммерческими банками.

"Подтвержденная и внесенная в планы Государственных железных дорог Таиланда потребность в новых грузовых вагонах разных типов составляет сейчас около 2500 единиц общей стоимостью примерно в 250 миллионов долларов, если в эту цифру включать стоимость базы по обслуживанию и ремонту вагонного парка, которая также необходима и учтена в планах", — сообщил агентству эксперт.

"Помимо этого есть необходимость поставки 100 локомотивов, стоимость которых колеблется от 3,5 до 4,5 миллиона долларов за один тепловоз", — добавил Лыжин. Эксперт пояснил, что возраст подвижного состава, который сейчас используется на таиландских железных дорогах, составляет 30 – 40 и даже 50 лет. "Многие вагоны и локомотивы подлежат замене в самое ближайшее время", — сказал он.

Несмотря на большую разницу в ширине колеи — в Таиланде она значительно уже, чем в России, и составляет 1 метр — российские заводы в состоянии производить как вагоны различных типов, так и локомотивы для такой колеи, сообщил Лыжин.

"Все это российские предприятия в состоянии произвести и поставить. В последние три – четыре года между российскими производителями и таиландскими партнерами из государственных и частных структур шли активные переговоры по этим темам", — сказал эксперт, добавив, что вагон или локомотив для метровой колеи сильно отличается от вагона или локомотива для более широкой колеи, как по размерам, так и по другим параметрам. Массового серийного производства подвижного состава для колеи шириной 1 метр нет нигде в мире, поэтому всем поставщикам таиландских железных дорог приходится создавать вагоны и локомотивы с нуля – начиная с проектных работ и заканчивая организацией производственной линии, рассказал он.

"У нас разработки технических параметров подвижного состава для Таиланда велись последние три года. Была проведена работа по изучению как стандартов и требований, так и практических условий эксплуатации вагонов в Таиланде, и после этого были подготовлены технические предложения", — сказал Лыжин.

"Вчера мы официально передали на утверждение руководству Государственных железных дорог Таиланда полностью готовые технические предложения для трех типов вагонов, и нам подтвердили, что они будут утверждены, так как с ними уже ознакомились специалисты технических и эксплуатационных подразделений таиландских железных дорог и нашли их соответствующими установленным в Таиланде стандартам и требованиям", — сказал он.

Поставки железнодорожной техники в Таиланд осуществляются на условиях тендера, но российские предприятия готовы и к этому. "Продукция, которую мы можем произвести в соответствии с переданными таиландской стороне техническими заданиями, будет конкурентоспособна с точки зрения соотношения цена-качество, это признают и таиландские партнеры, неоднократно посещавшие наши предприятия в России", — сказал Лыжин.

При наличии поддержки российских финансовых организаций в форме экспортного финансирования российские предприятия способны осуществить поставки в Таиланд произведенных в России высококачественных вагонов и локомотивов в нужных количествах и в оговоренные сроки, уверен эксперт.

"Конечно, впереди у нас еще много вызовов, и не только связанных с тендерами. Сейчас уже видно, что для железнодорожного проекта в Таиланде может стать, в определенной степени, трудностью осторожность таиландских коммерческих банков, связанная с существованием санкций, наложенных западными странами на ряд российских финансовых институтов. Роль таиландских банков в части управления рисками в этой программе будет велика. Но наши переговоры в Бангкоке показали, что, несмотря на осторожность, интерес к программе у таиландских банков есть", — сказал он.