ВАШИНГТОН, 23 фев /ПРАЙМ/. США считают абсурдными обвинения в передаче оппозиции Венесуэлы оружия под видом гуманитарной помощи, заявил РИА Новости в пятницу представитель госдепартамента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие, к этому привлекут украинскую компанию "Антонов".

"США отправляют по воздуху и предварительно размещают дополнительные гуманитарные грузы, чтобы помочь венесуэльцам, которые борются с жестоким недостатком пищи и медикаментов, и делают это в соответствии с призывом временного президента (Хуана) Гуаидо относительно международной гуманитарной помощи", — сказал представитель, комментируя высказывания МИД РФ.

"Мирные транспортные миссии запланированы по запросу госдепартамента в тесной координации с Агентством международного развития США (USAID) с разрешения правительства Колумбии. Любые заявления, что эти грузы представляют собой что-либо иное, чем гуманитарную помощь, просто абсурдны", — добавил он.

По его словам, США призывают все международное сообщество, частный сектор и неправительственные организации принять участие в помощи Венесуэле.